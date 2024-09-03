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Норвегія виділить 48 млн євро на дрони та ППО для України

Норвегія виділить 48 млн євро на дрони та ППО для України

Київ • УНН

 • 25266 перегляди

Норвегія надасть 570 млн крон до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів ППО. Внесок здійснюється у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою для захисту України від російських атак.

Норвегія виділить 570 мільйонів норвезьких крон (понад 48 мільйонів євро - ред. ) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на заяву норвезького уряду.

Деталі

Очікується, що внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок

- заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Доповнення

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю 03.09.24, 18:21 • 23177 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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