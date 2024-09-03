Норвегія виділить 48 млн євро на дрони та ППО для України
Київ • УНН
Норвегія надасть 570 млн крон до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів ППО. Внесок здійснюється у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою для захисту України від російських атак.
Норвегія виділить 570 мільйонів норвезьких крон (понад 48 мільйонів євро - ред. ) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на заяву норвезького уряду.
Деталі
Очікується, що внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.
Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок
Доповнення
International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.
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