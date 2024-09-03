Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю
Київ • УНН
Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві. Вона закликала партнерів забезпечити Україну необхідним озброєнням, зокрема системами ППО та засобами дальнього ураження.
російський ракетний удар по Полтаві демонструє, що Україна потребує міжнародної підтримки. Партнери повинні забезпечити Київ необхідним озброєнням. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає УНН.
Деталі
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві додавши, що "російському терору в Україні немає кінця".
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Доповнення
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, рятувальні роботи тривають.
Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, під завалами можуть бути ще 18 людей03.09.24, 18:00 • 19053 перегляди