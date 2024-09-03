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Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю

Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю

Київ • УНН

 • 23177 перегляди

Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві. Вона закликала партнерів забезпечити Україну необхідним озброєнням, зокрема системами ППО та засобами дальнього ураження.

російський ракетний удар по Полтаві демонструє, що Україна потребує міжнародної підтримки. Партнери повинні забезпечити Київ необхідним озброєнням. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає УНН.

Деталі

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві додавши, що "російському терору в Україні немає кінця".

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, щоб захистити свій народ – більше ніяких зволікань! Росія має бути зупинена

- йдеться в дописі дипломатки. 

Доповнення

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, рятувальні роботи тривають.

Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, під завалами можуть бути ще 18 людей03.09.24, 18:00 • 19053 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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