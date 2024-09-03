После российского удара по Полтаве: посол ЕС призвала обеспечить Украину необходимым оружием

российский ракетный удар по Полтаве демонстрирует, что Украина нуждается в международной поддержке. Партнеры должны обеспечить Киев необходимым вооружением. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает УНН.

Детали

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве добавив, что «российскому террору в Украине нет конца».

Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальних ударов, чтобы защитить свой народ - больше никаких проволочек! Россия должна быть остановлена - говорится в заметке дипломата.

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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, спасательные работы продолжаются.

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