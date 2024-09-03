После российского удара по Полтаве: посол ЕС призвала обеспечить Украину необходимым оружием
Киев • УНН
Катарина Матернова осудила российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве. Она призвала партнеров обеспечить Украину необходимым вооружением, в частности системами ПВО и средствами дальнего поражения.
российский ракетный удар по Полтаве демонстрирует, что Украина нуждается в международной поддержке. Партнеры должны обеспечить Киев необходимым вооружением. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает УНН.
Детали
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве добавив, что «российскому террору в Украине нет конца».
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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, спасательные работы продолжаются.
Удар рф по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, під завалами можуть бути ще 18 людей3 сентября 2024, 15:00 • 10155 просмотров