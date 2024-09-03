Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины
Киев • УНН
Норвегия предоставит 570 млн крон в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств ПВО. Вклад осуществляется в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой для защиты Украины от российских атак.
Норвегия выделит 570 миллионов норвежских крон (более 48 миллионов евро - ред.) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление норвежского правительства.
Детали
Вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.
Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад
Дополнение
International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.
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