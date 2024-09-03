Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 570 миллионов норвежских крон (более 48 миллионов евро - ред.) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Детали

Вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Дополнение

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю