Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  124492 просмотра
Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить россии баллистические ракеты

Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить россии баллистические ракеты

  •  96326 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  117273 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  37788 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  102970 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  102970 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  117273 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  111195 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  124492 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  148335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  103738 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  109106 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  112049 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  112592 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  108837 просмотра
Актуальное
Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 16:10  •  2300 просмотра

Read in English

Норвегия предоставит 570 млн крон в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств ПВО. Вклад осуществляется в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой для защиты Украины от российских атак.

Норвегия выделит 570 миллионов норвежских крон (более 48 миллионов евро - ред.) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Детали

Вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад

- заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Дополнение

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

Після російського удару по Полтаві: посол ЄС закликала забезпечити Україну необхідною зброєю 3 сентября 2024, 15:21 • 14119 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  79909 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  81649 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  97712 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  111195 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
  •  100136 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
  •  148335 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
2 сентября 2024, 16:25  •  105450 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
2 сентября 2024, 14:35  •  135988 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
2 сентября 2024, 12:20  •  129297 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
2 сентября 2024, 11:59  •  76055 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Популярные

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  102970 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  37788 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  117273 просмотра
Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить россии баллистические ракеты

Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить россии баллистические ракеты

  •  96326 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  124492 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  102970 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  117273 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  111195 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  124492 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  148335 просмотра

Война

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

  •  1007 просмотра
Трагедия в Полтаве: оккупанты ударили по военному учебному заведению, командование Сухопутных войск проводит расследование и усиливает меры безопасности

Трагедия в Полтаве: оккупанты ударили по военному учебному заведению, командование Сухопутных войск проводит расследование и усиливает меры безопасности

  •  2181 просмотра
Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

  •  3322 просмотра
Преступники будут наказаны: Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве

Преступники будут наказаны: Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве

  •  4531 просмотра
россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

  •  5054 просмотра

политика

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

  •  1007 просмотра
Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

  •  3322 просмотра
Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

  •  4939 просмотра
Трагедия в Полтаве, дополнительные системы ПВО и адвокация ударов по территории рф: Зеленский поговорил с премьером Канады

Трагедия в Полтаве, дополнительные системы ПВО и адвокация ударов по территории рф: Зеленский поговорил с премьером Канады

  •  9779 просмотра
СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба в Силы беспилотных систем

СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба в Силы беспилотных систем

  •  10163 просмотра

Война

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

  •  1007 просмотра
Трагедия в Полтаве: оккупанты ударили по военному учебному заведению, командование Сухопутных войск проводит расследование и усиливает меры безопасности

Трагедия в Полтаве: оккупанты ударили по военному учебному заведению, командование Сухопутных войск проводит расследование и усиливает меры безопасности

  •  2181 просмотра
Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

  •  3322 просмотра
Преступники будут наказаны: Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве

Преступники будут наказаны: Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве

  •  4531 просмотра
россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена 48-летняя женщина

  •  5054 просмотра

политика

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

  •  1007 просмотра
Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

Норвегия выделит 48 млн евро на дроны и ПВО для Украины

  •  3322 просмотра
Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

Рада планирует проголосовать за увольнение министров в среду, а назначить новых в четверг - Гончаренко

  •  4939 просмотра
Трагедия в Полтаве, дополнительные системы ПВО и адвокация ударов по территории рф: Зеленский поговорил с премьером Канады

Трагедия в Полтаве, дополнительные системы ПВО и адвокация ударов по территории рф: Зеленский поговорил с премьером Канады

  •  9779 просмотра
СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба в Силы беспилотных систем

СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба в Силы беспилотных систем

  •  10163 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  73430 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  105393 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  105037 просмотра

Экономика

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

  •  1308 просмотра
В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

  •  5963 просмотра
Завтра еще один день с отключениями: когда и сколько очередей будут отключать

Завтра еще один день с отключениями: когда и сколько очередей будут отключать

  •  9222 просмотра
Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

  •  21610 просмотра
Не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

Не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

  •  17718 просмотра

Киев

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

  •  1308 просмотра
Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост

Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост

  •  10098 просмотра
«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской»

«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской»

  •  12885 просмотра
Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки

Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки

  •  14861 просмотра
Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

  •  25015 просмотра