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НКРЕКП анулювала ліцензію Донецькоблгазу

НКРЕКП анулювала ліцензію Донецькоблгазу

Київ • УНН

 • 26037 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію з розподілу газу ПАТ "Донецькоблгаз" за порушення законодавства та зловживання під час постачання природного газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Цитата:

"НКРЕКП за зверненням ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" провела перевірку на предмет дотримання ПАТ "Донецькоблгаз" вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за результатами було встановлено, що ліцензіат двічі протягом 2020 року не виконав умови відповідного договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року. Це призвело до того, що заборгованість ПАТ "Донецькоблгаз" станом на 16.03.2021 за врегулювання щодобових небалансів за вказані газові місяці минулого року склала 353,9 млн грн (з ПДВ) або 87,12 % від загальної їх вартості.

"Зважаючи на це, Комісія прийняла рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видану ПАТ "Донецькоблгаз", - зазначається в повідомленні.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що "після консультацій з причетними органами державної влади ми вирішили, що ліцензія ПАТ "Донецькоблгаз" анульовується з 1 серпня 2021 року".

"Переважна кількість мереж підприємства – це державна власність. Тому ми звертаємось до Міненерго, Фонду державного майна, НАК "Нафтогаз України" як власника 38% акцій "Донецькоблгазу" з тим, щоб вони визначились, якому підприємству будуть передані ці мережі. До 1 серпня 2021 року НКРЕКП має видати ліцензію новому підприємству, яке почне діяльність з чистого листа", - зазначив голова Комісії.

Також він наголосив, що дії "Донецькоблагазу" - це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни.

"Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію Регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК "Нафтогаз України" щодо неприпустимості таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго", - сказав Тарасюк.

Доповнення

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ “Донецькоблгаз”, спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення як диверсію.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ПАТ "Донецькоблгаз" може бути повернутий до державної сфери управління в разі виявлення порушень.

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