НКРЕКП аннулировала лицензию Донецкоблгаза

Цитата:

"НКРЭКУ по обращению ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провела проверку на предмет соблюдения ПАО "Донецкоблгаз" требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по результатам было установлено, что лицензиат дважды в течение 2020 года не выполнил условия соответствующего договора по транспортировке природного газа, заключенного с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяцы октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года. Это привело к тому, что задолженность ПАО "Донецкоблгаз" по состоянию на 16.03.2021 за урегулирование ежесуточных небалансов за указанные газовые месяцы прошлого года составила 353,9 млн грн (с НДС) или 87,12% от общей их стоимости.

"Учитывая это, Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную ПАО "Донецкоблгаз", - отмечается в сообщении.

Глава НКРЕКП Валерий Тарасюк сообщил, что "после консультаций с причастными органами государственной власти мы решили, что лицензия ПАО "Донецкоблгаз" аннулируется с 1 августа 2021 года".

"Подавляющее количество сетей предприятия - это государственная собственность. Поэтому мы обращаемся к Минэнерго, Фонду государственного имущества, НАК "Нафтогаз Украины" как владельцу 38% акций "Донецкоблгаза" с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут переданы эти сети. До 1 августа 2021 года НКРЭКУ должна выдать лицензию новому предприятию, которое начнет деятельность с чистого листа", - отметил глава Комиссии.

Также он отметил, что действия "Донецькоблагаза" - это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны.

"Ведь в прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", - сказал Тарасюк.

Дополнение

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение как диверсию.



Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращено в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.