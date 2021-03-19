СБУ розслідує незаконні дії посадових осіб Донецькоблгазу як диверсію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ “Донецькоблгаз”, спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення як диверсію, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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“Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ „Донецькоблгаз“, спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення. Дії підозрюваних кваліфікуються за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За матеріалами СБ України, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ “Донецькоблгаз”. Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ.
Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Також судом прийнято рішення про передачу арештованих акцій ПАТ “Донецькоблгаз” до НАК “Нафтогаз України”. Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА.
Нагадаємо
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.
Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ПАТ "Донецькоблгаз" може бути повернутий до державної сфери управління в разі виявлення порушень.