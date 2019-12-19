Нинішній День святого Миколая має шанс стати найтеплішим за останні 30 років

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні українці відзначають аномально теплий День святого Миколая, який може позмагатися за звання найтеплішого дня 19 грудня з 1989 року, коли було зафіксовано +10,7 градуса. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.