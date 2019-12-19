Нинішній День святого Миколая має шанс стати найтеплішим за останні 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні українці відзначають аномально теплий День святого Миколая, який може позмагатися за звання найтеплішого дня 19 грудня з 1989 року, коли було зафіксовано +10,7 градуса. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За нашими історичними даними, на 19 грудня було найтепліше у 1989 році. Було +10,7 максимальна температура, на сьогодні може бути максимально нижче цієї температури, бо передавали тільки +8. А взагалі, так, ці дні, учорашній день, особливо, б’є температурні рекорди і перевищення є по всіх параметрах, і середньодобові, і максимальні", - повідомила кліматолог.
В обсерваторії також зазначили, що коли у минулий раз була така аномальна "зима як не зима", а саме наприкінці 1989 року – на початку наступного року, вже 10 січня - зима завершилась, і були лише плюсові температури.
У відділі кліматології нагадали, що метеорологічна зима ще навіть не настала. Однак подібні температурні показники вказують на глобальне потепління.
"Тенденції йдуть до того, що це глобальне потепління. І взагалі, цей рік може бути другим найтеплішим після 2015 року. Бо досі був у нас найтеплішим 2015 рік", - розповіли в обсерваторії.
Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, православні святкують та вшановують День пам’яті святого Миколая.
На День святого Миколая по Україні до 13 градусів тепла.