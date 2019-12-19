Сьогодні День Святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, католики та православні святкують та вшановують день пам’яті Святого Миколая, передає УНН.
Сьогодні православні та католики відмічають День Святого Миколая Чудотворця. Святий Миколай — чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам’яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи. Його ікони, традиційно, є в кожній православній церкві.
За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Тому вони вірять у диво, звершуване святим Миколаєм і вчаться в святого бути милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, хто подорожує, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей і студентів, моряків, торговців, і лучників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на День святого Миколая
В пам’ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.
Нагадаємо, на День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Куди піти за новорічним настроєм у Києві: з'явилась програма заходів