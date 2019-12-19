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Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня украинцы отмечают аномально теплый День святого Николая, который может побороться за звание самого теплого дня 19 декабря с 1989 года, когда было зафиксировано +10,7 градуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По нашим историческим данным, на 19 декабря было теплее всего в 1989 году. Было +10,7 максимальная температура, на сегодняшний день может быть максимально ниже этой температуры, так как передавали только +8. А вообще, да, эти дни, вчерашний день, особенно, бьет температурные рекорды и превышение есть по всем параметрам, и среднесуточные и максимальные", - сообщила климатолог.

В обсерватории также отметили, что когда в прошлый раз была такая аномальная "зима как зима", а именно в конце 1989 года - в начале следуещего года, уже 10 января - зима завершилась, и были только плюсовые температуры.

В отделе климатологии напомнили, что метеорологическая зима еще даже не наступила. Однако подобные температурные показатели указывают на глобальное потепление.

"Тенденции идут к тому, что это глобальное потепление. И вообще, этот год может быть вторым самым теплым после 2015 года. Ибо до сих пор был у нас самым теплым 2015-й", - рассказали в обсерватории.

Напомним, сегодня, 19 декабря, православные празднуют и чтят День памяти святого Николая.

На День святого Николая по Украине до 13 градусов тепла.

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