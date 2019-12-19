Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня украинцы отмечают аномально теплый День святого Николая, который может побороться за звание самого теплого дня 19 декабря с 1989 года, когда было зафиксировано +10,7 градуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По нашим историческим данным, на 19 декабря было теплее всего в 1989 году. Было +10,7 максимальная температура, на сегодняшний день может быть максимально ниже этой температуры, так как передавали только +8. А вообще, да, эти дни, вчерашний день, особенно, бьет температурные рекорды и превышение есть по всем параметрам, и среднесуточные и максимальные", - сообщила климатолог.
В обсерватории также отметили, что когда в прошлый раз была такая аномальная "зима как зима", а именно в конце 1989 года - в начале следуещего года, уже 10 января - зима завершилась, и были только плюсовые температуры.
В отделе климатологии напомнили, что метеорологическая зима еще даже не наступила. Однако подобные температурные показатели указывают на глобальное потепление.
"Тенденции идут к тому, что это глобальное потепление. И вообще, этот год может быть вторым самым теплым после 2015 года. Ибо до сих пор был у нас самым теплым 2015-й", - рассказали в обсерватории.
Напомним, сегодня, 19 декабря, православные празднуют и чтят День памяти святого Николая.
На День святого Николая по Украине до 13 градусов тепла.