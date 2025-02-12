Німецький суд дозволив екстрадицію українця, який відмовився від військової служби

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який намагався уникнути її, обгрунтовуючи небажанням служити у війську через особисті переконання. В Україні чоловіка звинувачують у погрозах і фізичному насильстві до співробітника поліції.

Про це повідомляє MDR, передає УНН.

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Як пише видання, українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який втік з України до Німеччини. Чоловіка звинувачують у погрозах і фізичному насильстві до співробітника поліції під час забору крові в українській лікарні.

Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця, чоловік виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу. За його словами, він не хоче вбивать людей і відмовляється від військової служби з міркувань совісті.

Однак через російську агресивну війну йому було відмовлено у праві на відмову від військової служби в Україні з міркувань совісті.

Відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава, про яку йдеться, зазнає збройного нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати призову на військову службу - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо

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