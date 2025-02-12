Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от военной службы

Федеральный верховный суд Германии разрешил экстрадицию украинца, который пытался избежать ее, обосновывая нежеланием служить в армии из-за личных убеждений. В Украине мужчину обвиняют в угрозах и физическом насилии к сотруднику полиции.

Об этом сообщает MDR, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции мужчины, который сбежал из Украины в Германию. Мужчину обвиняют в угрозах и физическом насилии к сотруднику полиции во время забора крови в украинской больнице.

После того, как Германия начала процедуру экстрадиции украинца, мужчина выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции его могут призвать на военную службу. По его словам, он не хочет убивать людей и отказывается от военной службы по соображениям совести.

Однако из-за российской агрессивной войны ему было отказано в праве на отказ от военной службы в Украине по соображениям совести.

Отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство, о котором идет речь, подвергается вооруженному нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно ожидать призыва на военную службу