Німецька оборонна компанія почала будівництво ремонтного центру бронетехніки в Україні

Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft почала будівництво на сході України ремонтного центру для бронетехніки, надану Україні, в тому числі й для ремонту танків Leopard 1. Про це повідомив в соцмережі Х депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер, пише УНН.

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На заході України FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад тієї, яку вона постачала - написав Фабер.

Він зазначив, що "для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях за кордон, а збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці".

Депутат додав, що візит на місце ремонтного центру показує, що "кошти платників податків використовуються розумно".

Нагадаємо

Німецька компанія займалася переобладнанням танків Leopard 1, які Міністерство оборони Данії передало Україні.

Також компанія розробила спеціальні броньовані машини Wisent 1 MC, які також використовуються в Україні.