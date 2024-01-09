Немецкая оборонная компания начала строительство ремонтного центра бронетехники в Украине

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft начала строительство на востоке Украины ремонтного центра для бронетехники, предоставленную Украине, в том числе и для ремонта танков Leopard 1. Об этом сообщил в соцсети Х депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер, пишет УНН.

Детали

На западе Украины FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, которая нуждается в ремонте, например той, которую она поставляла - написал Фабер.

Он отметил, что "для Украины это означает огромное повышение эффективности, поскольку в будущем больше не будет потребности в дорогих и трудоемких перевозках за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте".

Депутат добавил, что визит на место ремонтного центра показывает, что "средства налогоплательщиков используются разумно".

Напомним,

Немецкая компания занималась переоборудованием танков Leopard 1, которые Министерство обороны Дании передало Украине.

Также компания разработала специальные бронированные машины Wisent 1 MC, которые также используются в Украине.