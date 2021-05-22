Німеччина послаблює карантинні обмеження

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Так, в Німеччині запрацюють літні тераси у закладах та відкриються магазини роздрібної торгівлі. Також можна відвідати музеї та культурні заходи на свіжому повітрі за участю до 250 осіб. Відвідувачам необхідно мати або довідку про щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, про перенесення хвороби протягом останніх 90 днів і одужання, або негативний тест (для всіх старше 6 років), зроблений протягом останніх 24 годин.

Неабияк постраждалі від кризи, пов'язаної з пандемією, круїзні компанії відкривають сезон в Німеччині. Увечері з Кіля в короткий рейс по Балтиці вирушило судно Aidasol. За даними компанії Aida Cruises, всі місця на цей рейс були продані - на борту знаходиться близько 900 пасажирів.

У неділю, 23 травня, в перший рейс після багатомісячної паузи відправиться судно Mein Schiff 1, що належить компанії Tui Cruises. Як і у випадку з Aidasol, мова йде про короткий круїз, під час якого відпочиваючі не зможуть вийти на берег.

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