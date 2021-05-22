Германия ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Некоторые регионы Германии снимают коронавирусные ограничения и открывают магазины. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Так, в Германии заработают летние террасы в учреждениях и откроются магазины розничной торговли. Также можно посетить музеи и культурные мероприятия на свежем воздухе с участием до 250 человек. Посетителям необходимо иметь или справку о прививках двумя дозами вакцины против COVID-19, о переносе болезни в течение последних 90 дней и выздоровление, либо отрицательный тест (для всех старше 6 лет), сделанный в течение последних 24 часов.
Изрядно пострадавшие от кризиса, связанного с пандемией, круизные компании открывают сезон в Германии. Вечером из Киля в короткий рейс по Балтике отправилось судно Aidasol. По данным компании Aida Cruises, все места на этот рейс были проданы - на борту находится около 900 пассажиров.
В воскресенье, 23 мая, в первый рейс после многомесячной паузы отправится судно Mein Schiff 1, принадлежащее компании Tui Cruises. Как и в случае с Aidasol, речь идет о коротком круизе, во время которого отдыхающие не смогут выйти на берег.
Напомним
Институт здравоохранения Германии объявил Великобританию и Северную Ирландию вирусно-вариационными регионами.
Правительство Германии согласовало смягчения карантинных правил при въезде из-за рубежа. В Германии за все время пандемии зафиксировали 3,653,019 случаев коронавируса, 87,960 человек умерли.