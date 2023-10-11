Нікополь: з-під завалів обстріляної гімназії дістали тіло ще одного загиблого — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Нікополі триває пошуково-рятувальна операція у гімназії, по будівлі якої росіяни поцілили сьогодні вдень. Згідно з останніми даними через атаку загинули три людини, ще дві зазнали поранень. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
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“Станом на 18:35 підрозділами ДСНС з-під завалів будівлі гімназії вивільнено тіло ще однієї особи. Всього загинули 3 особи, ще 2 — постраждали”, — повідомили про поточну ситуацію у місті рятувальники.
Деталі
За даними ДСНС під завалами ймовірно перебуває ще одна людина. Тож аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці обстрілу працюють 46 рятувальників. До пошукової операції залучені 13 машин ДСНС.
За попередніми даними, окрім гімназії, через сьогоднішню російську атаку в місті пошкоджені ще й 42 приватних житлових будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль та сонячні панелі.
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Російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що у Дніпропетровській області сьогодні вдень. Під завалами опинились працівники навчального закладу.