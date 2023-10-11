Никополь: из-под завалов обстрелянной гимназии достали тело еще одного погибшего — ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Никополе продолжается поисково-спасательная операция в гимназии, по здания которой россияне попали сегодня днем. Согласно последним данным из-за атаки погибли три человека, еще два получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
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“По состоянию на 18:35 подразделениями ГСЧС из-под завалов здания гимназии высвобождено тело еще одного человека. Всего погибли 3 человека, ещё 2 — пострадали”, — сообщили о текущей ситуации в городе спасатели.
Детали
По данным ГСЧС под завалами вероятно находится ещё один человек. Поэтому аварийно-спасательные работы продолжаются.
На месте обстрела работают 46 спасателей. К поисковой операции привлечены 13 машин ГСЧС.
По предварительным данным, кроме гимназии, из-за сегодняшней российской атаки в городе повреждены еще и 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных сооружений, магазин, линии электропередач, автомобиль и солнечные панели.
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Напомним
Российские террористы обстреляли гимназию в Никополе, что в Днепропетровской области сегодня днем. Под завалами оказались работники учебного заведения.