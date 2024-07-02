Жодних зловмисників, які б штовхали людей на рейки в метро, не виявили – Київський метрополітен
Київ • УНН
У Київському метрополітені не виявлено зловмисників, які б навмисно штовхали людей під потяги метро, повідомив начальник служби руху Сергій Ткачук, зазначивши, що випадки падіння людей на рейки трапляються з різних причин.
Начальник служби руху КП "Київський метрополітен" Сергій Ткачук заявив, що випадки падіння людей на колії у метрополітені були спричинені різними чинниками, але ніхто зумисне їх не штовхав.
Про це він заявив у ефірі КИЇВ24, передає кореспондент УНН.
Ці випадки (падіння людей на рейки у метрополітені – ред.) трапились з різних причин. Наразі проходить слідство. Я хочу заспокоїти киян, що ніяких зловмисників які б штовхали людей під рейки, ми і свідки не виявили. На такі випадки могло повпливати підвищення температури та психологічні чинники
Нагадаємо
Жінка, яка впала на колію під потяг в столичному метрополітені, загинула.