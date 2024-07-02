Киев • УНН
В Киевском метрополитене не выявлено злоумышленников, которые бы намеренно толкали людей под поезда метро, сообщил начальник службы движения Сергей Ткачук, отметив, что случаи падения людей на рельсы случаются по разным причинам.
Начальник службы движения КП "Киевский метрополитен" Сергей Ткачук заявил, что случаи падения людей на пути в метрополитене были вызваны различными факторами, но никто умышленно их не толкал.
Об этом он заявил в эфире КИЕВ24, передает корреспондент УНН.
Эти случаи (падение людей на рельсы в метрополитене - ред.) произошли по разным причинам. Сейчас проходит следствие. Я хочу успокоить киевлян, что никаких злоумышленников, которые толкали людей под рельсы, мы и свидетели не обнаружили. На такие случаи могло повлиять повышение температуры и психологические факторы
Напомним,
Женщина, которая упала на рельсы под поезд в столичном метрополитене, погибла.