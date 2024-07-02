Начальник службы движения КП "Киевский метрополитен" Сергей Ткачук заявил, что случаи падения людей на пути в метрополитене были вызваны различными факторами, но никто умышленно их не толкал.

Об этом он заявил в эфире КИЕВ24, передает корреспондент УНН.

Эти случаи (падение людей на рельсы в метрополитене - ред.) произошли по разным причинам. Сейчас проходит следствие. Я хочу успокоить киевлян, что никаких злоумышленников, которые толкали людей под рельсы, мы и свидетели не обнаружили. На такие случаи могло повлиять повышение температуры и психологические факторы - говорит Ткачук.

Напомним,

Женщина, которая упала на рельсы под поезд в столичном метрополитене, погибла.