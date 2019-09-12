Нідерланди порушили питання про Цемаха перед постпредами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Нідерланди висловили велику стурбованість і критично висловилися перед постійними представниками ЄС щодо видачі Росії фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха у межах обміну утримуваними з Україною 7 вересня. Про це з посиланням на джерело повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Нідерландці порушили питання про Цемаха перед постійними представниками ЄС вчора, висловивши велику стурбованість і критично висловившись, що це не було згадано у заяві ЄС. Але навряд чи зараз будуть подальші переговори з цього питання", - заявив журналіст.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
7 вересня Цемах був одним з тих, хто відправився у РФ у межах обміну на українських військовополонених і політв'язнів.
Пізніше стало відомо, що влада Нідерландів намагалися запобігти передачі Росії Цемаха, свідка у справі про збитий Boeing 777.
Як повідомляв УНН, Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 у підозрювані.