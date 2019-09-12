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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101611 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116865 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108571 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122053 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149407 просмотра

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Нидерланды подняли вопрос о Цемахе перед постпредами ЕС

Нидерланды подняли вопрос о Цемахе перед постпредами ЕС

Киев  •  УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нидерланды выразили большую обеспокоенность и критически высказались перед постоянными представителями ЕС относительно выдачи России фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми с Украиной 7 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Голландцы подняли вопрос о Цемахе перед постоянными представителями ЕС вчера, выразив большую обеспокоенность и критически высказавшись, что это не было упомянуто в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - заявил журналист.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха

7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинских военнопленных и политзаключенных.

Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777. 

Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.

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