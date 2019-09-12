Нидерланды подняли вопрос о Цемахе перед постпредами ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нидерланды выразили большую обеспокоенность и критически высказались перед постоянными представителями ЕС относительно выдачи России фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми с Украиной 7 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Голландцы подняли вопрос о Цемахе перед постоянными представителями ЕС вчера, выразив большую обеспокоенность и критически высказавшись, что это не было упомянуто в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - заявил журналист.
Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинских военнопленных и политзаключенных.
Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777.
Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.