Нідерланди планують виділити 260 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр оборони Нідерландів, Кайса Оллонґрен, заявила, що Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для української армії. Цей крок спрямований на підтримку України в зусиллях зміцнення обороноздатності та забезпечення безпеки країни. Про це вона повідомила на засіданні міністрів оборони Європейського Союзу у Брюсселі, пише УНН.
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"Мова йде про 155-мм боєприпаси. Уже в березні було ухвалене рішення об’єднати зусилля задля цієї мети", — зазначається в заяві.
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Також під час засідання, Кайса Оллонґрен висловила підтримку військовій співпраці з Україною та обговорила ряд ініціатив. Вона зазначила, що значна кількість українських військових проходять підготовку в рамках Місії ЄС, при цьому наголосивши, що до кінця травня їх кількість збільшиться до понад 15 200 осіб, за частину яких відповідає Міністерство оборони Нідерландіві.
"Велика кількість українських солдатів проходить підготовку в рамках Місії ЄС. До кінця травня їх кількість становитиме уже майже 15 200 осіб, за частину яких відповідає Міноборони Нідерландів", — йдеться у заяві.
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