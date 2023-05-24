Нидерланды планируют выделить 260 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

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"Речь идет о 155-мм боеприпасах. Уже в марте было принято решение объединить усилия для этой цели", — отмечается в заявлении.

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Также во время заседания, Кайса Оллонгрен выразила поддержку военному сотрудничеству с Украиной и обсудила ряд инициатив. Она отметила, что значительное количество украинских военных проходят подготовку в рамках Миссии ЕС, при этом подчеркнув, что до конца мая их количество увеличится до более 15 200 человек, за часть которых отвечает Министерство обороны Нидерландов.

"Большое количество украинских солдат проходит подготовку в рамках Миссии ЕС. К концу мая их количество составит уже почти 15 200 человек, за часть которых отвечает Минобороны Нидерландов", — говорится в заявлении.

Напомним

Нидерланды надеются, что Китай прислушается к формуле мира Зеленского.

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