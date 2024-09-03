"Нічого не знайдено": Польща не припиняє пошуки імовірного російського дрона

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Київ • УНН

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У Польщі продовжують шукати невідомий повітряний об'єкт, що зник з радарів під час атаки рф на Україну. Пошуки продовжаться у вівторок.

Минуло вже вісім днів пошуків невідомого повітряного об'єкта, який прилетів до Польщі під час атаки рф на Україну і зник з радарів у гміні Тишівці у Люблінському воєводстві Польщі, пошуки вирішили продовжити у вівторок, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Заступник прессекретаря Оперативного командування видів збройних сил (DORSZ) майор Єва Злотницька повідомила, що у понеділок близько 150 солдатів Сил територіальної оборони країни шукали невідомий повітряний об'єкт. Пошуки велися у районі на схід від міста Комарув-Осада Замостського повіту.

"Восьмий день пошуків завершився негативним результатом. Нічого не було знайдено. Оперативний командувач Збройних сил Польщі ухвалив рішення у вівторок продовжити наземні пошуки", - повідомила майор Злотницька.

З минулого понеділка молдати територіальної оборони за підтримки кінних підрозділів та безпілотних літальних апаратів перевіряли райони Томашівського, Грубешівського та Замостського повітів.

"Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а пролетіти далі або повернути назад, проте радіолокаційні системи не змогли це помітити", - зазначає видання.

Доповнення

У четвер оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш повідомив, що район ймовірного обвалення об'єкта повністю обшуканий за допомогою військових гелікоптерів і вирішив призупинити пошуки з їх використанням. Він також вирішив, що наземні пошуки об'єкта продовжаться як мінімум до 2 вересня.

Імовірно, безпілотник зайшов на територію Польщі в понеділок, 26 серпня, о 6.43 за місцевим часом поблизу українського міста Червоногород. Об’єкт зник на радарах у гміні Тишівці.

Пізніше речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський вказав, що траєкторія польоту, швидкість і висота, на якій рухався об’єкт, дозволяють припустити, що це був безпілотний літальний апарат, наприклад типу "Шахед", який росіяни використовували під час атаки на Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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