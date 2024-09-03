"Ничего не найдено": Польша не прекращает поиски предположительно российского дрона

Прошло уже восемь дней поисков неизвестного воздушного объекта, который прилетел в Польшу во время атаки рф на Украину и исчез с радаров в гмине Тышовце в Люблинском воеводстве Польши, поиски решили продолжить во вторник, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Заместитель пресс-секретаря Оперативного командования видов вооруженных сил Польши (DORSZ) майор Ева Злотницкая сообщила, что в понедельник около 150 солдат Сил территориальной обороны страны искали неизвестный воздушный объект. Поиски велись в районе к востоку от города Комарув-Осада Замостского уезда.

"Восьмой день поисков завершился отрицательным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий Вооруженных сил Польши принял решение во вторник продолжить наземные поиски", - сообщила майор Злотницкая.

С прошлого понедельника солдаты территориальной обороны при поддержке конных подразделений и беспилотных летательных аппаратов проверяли районы Томашевского, Грубешовского и Замостского уездов.

"Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а пролететь дальше или повернуть обратно, однако радиолокационные системы не смогли это заметить", - отмечает издание.

Дополнение

В четверг оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш сообщил, что район вероятного обрушения объекта полностью обыскан с помощью военных вертолетов и решил приостановить поиски с их использованием. Он также решил, что наземные поиски объекта продолжатся как минимум до 2 сентября.

Предположительно, беспилотник зашел на территорию Польши в понедельник, 26 августа, в 6.43 по местному времени вблизи украинского города Червоногород. Объект исчез на радарах в гмине Тышовце.

Позже спикер DORSZ подполковник Яцек Горышевский указал, что траектория полета, скорость и высота, на которой двигался объект, позволяют предположить, что это был беспилотный летательный аппарат, например типа "Шахед", который россияне использовали во время атаки на Украину.