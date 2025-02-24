Нічний удар по Дергачах: що відомо про постраждалих та руйнування

Терористи завдали ударів по Харківщині, внаслідок чого поранення дістали двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Увечері близько 23:15 ворожі війська завдали удару по місту Дергачі Харківської області.

За попередньою інформацією медиків, поранення отримали дві жінки. Лікарі надали їм необхідну допомогу без госпіталізації.

Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків. На місці працюють екстрені служби, оцінюючи масштаби руйнувань і ліквідуючи наслідки обстрілу.

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