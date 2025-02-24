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05:23 • 8209 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121562 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182139 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146589 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138254 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117057 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107787 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141297 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134241 перегляди

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Нічний удар по Дергачах: що відомо про постраждалих та руйнування

Нічний удар по Дергачах: що відомо про постраждалих та руйнування

Київ • УНН

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Унаслідок ворожого обстрілу Дергачів о 23:15 поранено дві жінки, яким надали медичну допомогу без госпіталізації. Пошкоджено декілька приватних будинків, на місці працюють екстрені служби.

Терористи завдали ударів по Харківщині, внаслідок чого поранення дістали двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Увечері близько 23:15 ворожі війська завдали удару по місту Дергачі Харківської області.

За попередньою інформацією медиків, поранення отримали дві жінки. Лікарі надали їм необхідну допомогу без госпіталізації. 

Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків. На місці працюють екстрені служби, оцінюючи масштаби руйнувань і ліквідуючи наслідки обстрілу. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Харкові пролунала серія вибухів.

Серія вибухів пролунала у Харкові: що відбувається в місті24.02.25, 23:06 • 76566 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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