Ночной удар по Дергачам: что известно о пострадавших и разрушениях

Террористы нанесли удары по Харьковщине, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Вечером около 23:15 вражеские войска нанесли удар по городу Дергачи Харьковской области.

По предварительной информации медиков, ранения получили две женщины. Врачи оказали им необходимую помощь без госпитализации.

В результате атаки повреждены несколько частных домов. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия обстрела.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремела серия взрывов.

Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит в городе