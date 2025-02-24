Ночной удар по Дергачам: что известно о пострадавших и разрушениях

ukenru
Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 71856 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 80503 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 87108 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 93540 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 93904 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 83212 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 97950 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105010 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108639 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110749 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР

фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР

24 февраля, 13:48 • 34163 просмотра
Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

24 февраля, 15:00 • 61589 просмотра
Армия рф атаковала с БПЛА Сумы: один человек погиб

Армия рф атаковала с БПЛА Сумы: один человек погиб

24 февраля, 15:35 • 31689 просмотра
Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

24 февраля, 16:13 • 26622 просмотра
В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

24 февраля, 16:59 • 26943 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 151217 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 232025 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 236717 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 211842 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 234251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 117483 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 133955 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 114591 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 165353 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 144913 просмотра
Актуальное
Ночной удар по Дергачам: что известно о пострадавших и разрушениях

Ночной удар по Дергачам: что известно о пострадавших и разрушениях

Киев  •  УНН

 • 6770 просмотра

Read in English

В результате вражеского обстрела Дергачей в 23:15 ранены две женщины, которым оказали медицинскую помощь без госпитализации. Повреждены несколько частных домов, на месте работают экстренные службы.

Террористы нанесли удары по Харьковщине, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Вечером около 23:15 вражеские войска нанесли удар по городу Дергачи Харьковской области.

По предварительной информации медиков, ранения получили две женщины. Врачи оказали им необходимую помощь без госпитализации. 

В результате атаки повреждены несколько частных домов. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия обстрела. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремела серия взрывов.

Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит в городе24.02.25, 23:06 • 12034 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы