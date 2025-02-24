Ночной удар по Дергачам: что известно о пострадавших и разрушениях
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Дергачей в 23:15 ранены две женщины, которым оказали медицинскую помощь без госпитализации. Повреждены несколько частных домов, на месте работают экстренные службы.
Террористы нанесли удары по Харьковщине, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Вечером около 23:15 вражеские войска нанесли удар по городу Дергачи Харьковской области.
По предварительной информации медиков, ранения получили две женщины. Врачи оказали им необходимую помощь без госпитализации.
В результате атаки повреждены несколько частных домов. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия обстрела.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремела серия взрывов.
Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит в городе24.02.25, 23:06 • 12034 просмотра