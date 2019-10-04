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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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"Ні – капітуляції": Зеленського і Лукашенка у Житомирі зустрічають активісти

Київ • УНН

 • 42222 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Поблизу місця проведенння Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у Житомирі, куди мають прибути президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко, зібралися кілька десятків активістів, передає кореспондент УНН.

"Ні – капітуляції": Зеленського і Лукашенка у Житомирі зустрічають активісти

"Ні – капітуляції", - галасують люди.

Так, активісти тримають в руках плакати та кілька разів запалювали димові шашки. Вони перебувають за територією, де проходить форум, перед арковими металодетекторами та поліцією.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком бере участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі в Житомирі. У рамках форуму Зеленський зустрівся з Лукашенком. Також сьогодні передбачені переговори делегацій України та Республіки Білорусь під головуванням президентів.

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