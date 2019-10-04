"Нет — капитуляции": Зеленского и Лукашенко в Житомире встречают активисты

"Нет – капитуляции", - кричат люди.

Так, активисты держат в руках плакаты и несколько раз зажигали дымовые шашки. Они находятся за территорией, где проходит форум, перед арочными металлодетекторами и полицией.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. В рамках форума Зеленский встретился с Лукашенко. Также сегодня предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов.