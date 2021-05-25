Незважаючи на припинення авіасполучення з Білоруссю, літаки деяких країн ЄС продовжують здійснювати посадку в Мінському аеропорту

Деталі

Таким чином, з усіх рейсів, які за розкладом повинні здійснити посадку в аеропорту, скасовано тільки рейс з міста Париж (з аеропорту ім. Шарля Де Голля), який повинен приземлитися о 15:15, і рейс з Варшави (аеропорт ім. Шопена) , який повинен здійснити посадку о 17:30. Варто зазначити, що другий рейс з Варшави здійснить посадку, заплановану на 17:15.

Літаки з Берліна, Талліна, Києва, Стокгольма, згідно з даними табло, здійснять планову посадку в призначений час. Так, літак з Берліна (аеропорт Бранденбург) приземлиться в аеропорту Мінська о 16:50. Літак з міста Таллінн здійснить посадку о 19:00. Літак з Києва приземлиться о 21:00.

Додамо

Французька авіакомпанія Air France, фінська Finnair, а також сінгапурська Singapore Airlines оголосили у вівторок, що припиняють польоти над повітряним простором Білорусі після примушення до посадки в Мінську літака Ryanair.



Також польська авіакомпанія PLL LOT припинила сполучення з Мінськом і призначила альтернативні маршрути для польотів над територією Білорусі.



Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.



Станом на ранок 25 травня щонайменше десять авіакомпаній зупинили авіаперельоти над територією Білорусі: Air France (Франція), Finnair (Фінляндія), SAS (Швеція), Avia Solutions (Кіпр), LOT (Польща), Wizzair (Угорщина), AirBaltic (Латвія), KLM (Нідерланди), Lufthansa (Німеччина), Singapore Airlines (Сінгапур).

Що було раніше

Єврорада 24 травня закликала усіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати польотів над Білоруссю, а також вказала на необхідність заходів щодо заборони польотів в повітряному просторі ЄС білоруським авіакомпаніям і заборони доступу до аеропортів ЄС рейсам, виконуваних такими авіакомпаніями, і не виключила введення нових санкцій проти Білорусі.