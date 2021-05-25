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Несмотря на прекращение авиасообщения с Белорусью, самолеты некоторых стран ЕС продолжают осуществлять посадку в Минском аэропорту

Киев • УНН

 • 16040 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Несмотря на запрет многих стран Европейского Союза о пересечении белорусского воздушного пространства, некоторые самолеты с ЕС продолжают осуществлять посадку в Национальном аэропорту Минск. Об этом свидетельствуют данные табло прилетов на сайте аэропорта, сообщает УНН.

Несмотря на прекращение авиасообщения с Белорусью, самолеты некоторых стран ЕС продолжают осуществлять посадку в Минском аэропорту

Детали

Таким образом, из всех рейсов, которые по расписанию должны совершить посадку в аэропорту, отменены только рейс из Парижа (из аэропорта им. Шарля де Голля), который должен приземлиться в 15:15, и рейс из Варшавы (аэропорт им. Шопена), который должен совершить посадку в 17:30. Стоит отметить, что второй рейс из Варшавы совершит посадку, запланированную на 17:15.

Самолеты из Берлина, Таллина, Киева, Стокгольма, согласно данным табло, осуществят плановую посадку в назначенное время. Так, самолет из Берлина (аэропорт Бранденбург) приземлится в аэропорту Минска в 16:50. Самолет из города Таллинн совершит посадку в 19:00. Самолет из Киева приземлится в 21:00.

Добавим

Французская авиакомпания Air France, финская Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines объявили во вторник, что прекращают полеты над воздушным пространством Беларуси после принуждения к посадке в Минске самолета Ryanair.

Также польская авиакомпания PLL LOT прекратила сообщение с Минском и назначила альтернативные маршруты для полетов над территорией Беларуси.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

По состоянию на утро 25 мая по меньшей мере десять авиакомпаний остановили авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), Singapore Airlines (Сингапур).

Что было раньше

Евросовет 24 мая призвал всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, а также указал на необходимость мер по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС белорусским авиакомпаниям и запрету доступа к аэропортам ЕС рейсам, выполняемых такими авиакомпаниями, и не исключил введения новых санкций против Беларуси.

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