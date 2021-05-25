Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

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"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - сообщил Премьер в своем Telegram-канале.

Детали

Согласно решению правительства, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь через таможенные пункты аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - прокомментировал Шмыгаль.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.