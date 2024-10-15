Невідомі від імені голови Одеської ОВА розсилають фейкові листи: матеріали передані правоохоронним органам
Київ • УНН
Олег Кіпер попередив про шахрайські листи з вимогою переказу коштів від його імені. Матеріали передано правоохоронним органам для розслідування.
Голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер повідомив, що шахраї від його імені розсилають фейкові листи з проханням про переказ коштів, передає УНН.
"Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації!
Усі подібні випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.
Залишайтесь уважними та обачними!", - написав Кіпер.
Копію подібного листа Кіпер опублікував у своєму tg-каналі. В ньому від імені очільника облдержадміністрації шахраї спекулюють на темі підтримки українських військових.