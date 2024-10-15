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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Невідомі від імені голови Одеської ОВА розсилають фейкові листи: матеріали передані правоохоронним органам

Київ • УНН

 • 11301 перегляди

Олег Кіпер попередив про шахрайські листи з вимогою переказу коштів від його імені. Матеріали передано правоохоронним органам для розслідування.

Невідомі від імені голови Одеської ОВА розсилають фейкові листи: матеріали передані правоохоронним органам

Голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер повідомив, що шахраї від його імені розсилають фейкові листи з проханням про переказ коштів, передає УНН.

"Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації!

Усі подібні випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Залишайтесь уважними та обачними!", - написав Кіпер.

Копію подібного листа Кіпер опублікував у своєму tg-каналі. В ньому від імені очільника облдержадміністрації шахраї спекулюють на темі підтримки українських військових.

Лілія Подоляк

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