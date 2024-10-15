Неизвестные от имени главы Одесской ОВА рассылают фейковые письма: материалы переданы правоохранительным органам
Киев • УНН
Олег Кипер предупредил о мошеннических письмах с требованием перевода средств от его имени. Материалы переданы правоохранительным органам для расследования.
Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил, что мошенники от его имени рассылают фейковые письма с просьбой о переводе средств, передает УНН.
"От моего имени злоумышленники рассылают фальшивые сообщения с требованием перевода средств. Призываю вас не поддаваться на эти провокации!
Все подобные случаи тщательно фиксируются, а материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.
Оставайтесь внимательными и осмотрительными!", - написал Кипер.
Копию подобного письма Кипер опубликовал в своем tg-канале. В нем от имени главы облгосадминистрации мошенники спекулируют на теме поддержки украинских военных.