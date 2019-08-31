Нетвереза пенсіонерка викрала чуже авто та каталась по Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Нетвереза пенсіонерка скористалася безпечністю водія, що залишив відчинений автомобіль з ключами, та поїхала кататися містом. За такі дії порушниці доведеться відповідати перед судом. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“29-го серпня на спецлінію “102” звернувся 43-річний чернівчанин і повідомив, що невідома жінка заволоділа його автомобілем “Merсedes-Benz”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що “вказаний злочин скоїла 63-річна місцева жителька, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Побачивши на одній із вулиць відчинений автомобіль з ключами у замку запалювання, жінка скористалася тимчасовою відсутністю власника і незаконно заволоділа транспортним засобом”.
“Проїхавши декілька метрів, зловмисниця не впоралася з керуванням і в’їхала в будинок, пошкодивши авто”, — додають у пресслужбі.
Вчинок жінки кваліфіковано за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.
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