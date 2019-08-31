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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4556 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113504 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124312 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115798 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121608 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126175 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151382 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150817 просмотра

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Пьяная пенсионерка похитила чужое авто и каталась по Черновцам

Пьяная пенсионерка похитила чужое авто и каталась по Черновцам

Киев  •  УНН

 • 12821 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Нетрезвая пенсионерка воспользовалась беспечностью водителя, который оставил открытый автомобиль с ключами, и поехала кататься по городу. За такие действия нарушительнице придется отвечать перед судом. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“29 августа по спецлинии “102” обратился 43-летний житель Черновцов и сообщил, что неизвестная женщина завладела его автомобилем “Merсedes-Benz”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что “данное преступление совершила 63-летняя местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Увидев на одной из улиц открытый автомобиль с ключами в замке зажигания, женщина воспользовалась временным отсутствием владельца и незаконно завладело транспортным средством”.

“Проехав несколько метров, злоумышленница не справилась с управлением и въехала в дом, повредив авто”, — добавляют в пресс служба.

Поступок женщины квалифицированы по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одесской области мужчина метнул нож в спину 12-летнему племяннику.

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