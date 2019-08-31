Пьяная пенсионерка похитила чужое авто и каталась по Черновцам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Нетрезвая пенсионерка воспользовалась беспечностью водителя, который оставил открытый автомобиль с ключами, и поехала кататься по городу. За такие действия нарушительнице придется отвечать перед судом. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“29 августа по спецлинии “102” обратился 43-летний житель Черновцов и сообщил, что неизвестная женщина завладела его автомобилем “Merсedes-Benz”, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что “данное преступление совершила 63-летняя местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Увидев на одной из улиц открытый автомобиль с ключами в замке зажигания, женщина воспользовалась временным отсутствием владельца и незаконно завладело транспортным средством”.
“Проехав несколько метров, злоумышленница не справилась с управлением и въехала в дом, повредив авто”, — добавляют в пресс служба.
Поступок женщины квалифицированы по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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