Netflix анонсував анімаційний фільм по "Відьмаку"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Американська компанія Netflix випустить анімаційний фільм "Відьмак: Жахіття вовка" (Witcher: Nightmare of the Wolf). Про це компанія повідомила у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Чутки правдиві, нова історія Відьмака в розробці! Анімаційний фільм "Відьмак: Жахіття вовка" перенесе нас до нової загрози, з якою стикається континент", - повідомили в компанії.
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Повідомляється, що над фільмом працюють шоураннер "Відьмака" Лорен Хіссріч і сценарист Бо Демайо, який написав сюжет третього епізоду серіалу. Анімацією займеться студія Mir, найбільш відома за серіалом "Легенда про Корре".
Наразі сюжетні подробиці і дата виходу не повідомляються.
Нагадаємо, що "Відьмак" став найпопулярнішим серіалом в світі, зібравши 127 000 000 запитів.