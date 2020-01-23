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Netflix анонсировал анимационный фильм по "Ведьмаку"

Киев • УНН

 • 20821 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Американская компания Netflix выпустит анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка" (Witcher: Nightmare of the Wolf). Об этом компания сообщила в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Netflix анонсировал анимационный фильм по "Ведьмаку"

"Слухи правдивы, новая история Ведьмака в разработке! Анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка" перенесет нас к новой угрозе, с которой сталкивается континент", - сообщили в компании.

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Сообщается, что над фильмом работают шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич и сценарист Бо ДеМайо, который написал сюжет третьего эпизода сериала. Анимацией займется студия Mir, наиболее известная по сериалу "Легенда о Корре".

На данный момент сюжетные подробности и дата выхода не сообщаются.

Напомним, что "Ведьмак" стал самым популярным сериалом в мире, собрав 127 000 000 запросов.

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