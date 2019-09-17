Нетаньягу заявив про готовність Ізраїлю до можливих іранським провокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Ізраїль готовий до можливих провокацій з боку Ірану після атак на підприємства компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Про це прем’єр-міністр держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу заявив в понеділок в інтерв’ю армійському радіо Galei Tzahal, передає УНН.
“Я дбаю про безпеку Ізраїлю і можу сказати вам, що ми добре підготувалися”, — сказав він у відповідь на питання про те, чи готова його країна до потенційних провокацій з боку Тегерана.
У ніч на 14 вересня два підприємства національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco були атаковані безпілотними літальними апаратами. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-хусит з руху “Ансар Аллах”. Атаці піддався найбільший в світі нафтопереробний комплекс поблизу міста Абкаік, а також НПЗ в районі Хурайс, в якому розташовується друге за величиною нафтове родовище королівства. Після нападу на об’єктах спалахнула пожежа.
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У свою чергу Пентагон виступив за стриману відповідь після атак на об’єкти Саудівської Аравії, а ще раніше до цього, американський президент Дональд Трамп заявив, що вважає військові дії США пропорційною відповіддю на напади на підприємства саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Однак, за його словами, США хочуть уникнути конфлікту з Іраном, але вважають, що Тегеран, імовірно, несе відповідальність за атаки на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії.
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