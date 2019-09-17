Нетаньяху заявил о готовности Израиля к возможным иранским провокациям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Израиль готов к возможным провокациям со стороны Ирана после атак на предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом премьер-министр государства Израиль Беньямин Нетаньяху заявил в понедельник в интервью армейскому радио Galei Tzahal, передает УНН.
“Я забочусь о безопасности Израиля и могу сказать вам, что мы хорошо подготовились”, — сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли его страна к потенциальным провокаций со стороны Тегерана.
В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения “Ансар Аллах”. Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второй по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах вспыхнул пожар.
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В свою очередь, в США, Пентагон выступил за сдержанный ответ после атак на объекты Саудовской Аравии, а еще раньше американский президент Дональд Трамп заявил, что считает военные действия США пропорциональной ответом на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Однако, по его словам, США хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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