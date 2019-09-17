Пентагон виступив за стриману відповідь після атак на об'єкти Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство оборони США виступає за стриману відповідь на напади на підприємства саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела у військовому відомстві, передає УНН.
За відомостями видання, в понеділок на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі міністр оборони Марк Еспер рекомендував дати стриману відповідь на напад, заперечуючи проти потенційно дорогого конфлікту з Іраном. Раніше держсекретар Майкл Помпео звинуватив Тегеран у причетності до атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії. Представники Пентагону, відзначає видання, закликають до обережності і прагнуть послабити напруженість, яка, на їхню думку, може підштовхнути Сполучені Штати до “можливого кривавого конфлікту з Іраном”.
У Міноборони вважають, що військова відповідь Вашингтону не буде пропорційною у зв’язку з тим, що під час нападу американські військовослужбовці не постраждали, а власності США не було завдано збитків. Крім того, як вважають у відомстві, для обґрунтування можливого військового відповіді Білому дому доведеться знайти правову базу. Представники Пентагону також вказали на небезпеку, якої можуть піддатися близько 70 тис. військовослужбовців, що підкоряються Центральному командуванню Збройних сил США, в зону оперативної відповідальності якої входять перш за все Близький Схід і Північна Африка. Пентагон, зазначає The Washington Post, може запропонувати в якості більш стриманих заходів збільшення військового контингенту в регіоні.
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Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що вважає військові дії США пропорційною відповіддю на напади на підприємства саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Однак, за його словами, США хочуть уникнути конфлікту з Іраном, але вважають, що Тегеран, імовірно, несе відповідальність за атаки на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії.