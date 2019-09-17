Пентагон выступил за сдержанный ответ после атак на объекты Саудовской Аравии

По сведениям издания, в понедельник на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение, возражая против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном. Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Представители Пентагона, отмечает издание, призывают к осторожности и стремятся ослабить напряженность, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединенные Штаты к "возможному кровавому конфликту с Ираном".

В Минобороны считают, что военный ответ Вашингтону не будет пропорциональной в связи с тем, что во время нападения американские военнослужащие не пострадали, а собственности США не был нанесен ущерб. Кроме того, как считают в ведомстве, для обоснования возможного военного ответа Белому дому придется найти правовую базу. Представители Пентагона также указали на опасность, которой могут подвергнуться около 70 тыс. военнослужащих, подчиняющихся Центральному командованию Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Пентагон, отмечает The Washington Post, может предложить в качестве более сдержанных мер увеличения военного контингента в регионе.

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает военные действия США пропорциональным ответом на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Однако, по его словам, США хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.