Нетаньягу оголосив в Ізраїлі в неділю національний траур

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У своєму зверненні Нетаньяху попросив громадян Ізраїлю не поширювати чутки і інформацію про осіб загиблих на горі Мирон під час свята Лаг-ба-Омер.

Крім того, він подякував рятувальникам, чия швидка робота запобігла “набагато більшій катастрофі”.

“Катастрофа на горі Мирон стала однією з найбільш тяжких трагедій, що спіткали державу Ізраїль. Я прошу неділю проголосити національним днем жалоби”, — заявив Нетаньягу.

Виходячи з останніх оновлень видання, стало відомо, що за даними звітів, місце, де проходило святкування, не повинно було вміщувати понад 15 тисяч людей. За оцінками влади, вчора ввечері на місці зібралося понад 100 тисяч громадян Ізраїлю.

Контекст

Трагедія на півночі Ізраїлю сталася під час святкування єврейського релігійного свята Лаг-ба-Омер. Як передавали ізраїльські ЗМІ, під час зборів обвалилася трибуна, але служба порятунку заявила, що люди постраждали під час тисняви.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що в результаті інциденту загинули близько 38 осіб. Служба швидкої допомоги Magen David Adom заявила, що 103 людини отримали поранення. Для евакуації поранених на місце викликали шість вертольотів.



Пізніше кількість загиблих збільшилася до 44 осіб.