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Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур

Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил национальный траур в воскресенье в Израиле в связи с трагическими событиями на севере страны, на горе Мирон. Об этом пишет УНН со ссылкой на израильское издание The Times of Israel.

Детали

В своем обращении Нетаньяху попросил граждан Израиля не распространять слухи и информацию о личностях погибших на горе Мирон во время праздника Лаг-ба-Омер.

Кроме того, он поблагодарил спасателей, чья быстрая работа предотвратила “гораздо более крупную катастрофу”.

“Катастрофа на горе Мирон стала одной из наиболее тяжких трагедий, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура”, — заявил Нетаньяху.

Исходя из последних обновлений издания, стало известно, что по данным отчетов, место, где проходило празднование, не должно было вмещать более 15 тысяч человек. По оценкам властей, вчера вечером на месте собралось более 100 тысяч граждан Израиля.

Контекст

Трагедия на севере Израиля произошла во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг-ба-Омер. Как передавали израильские СМИ, во время собраний обвалилась трибуна, но служба спасения заявила, что люди пострадали во время давки.

Местные СМИ сообщали, что в результате инцидента погибли около 38 человек. Служба скорой помощи Magen David Adom заявила, что 103 человека получили ранения. Для эвакуации раненых на место вызвали шесть вертолетов.

Позднее количество погибших увеличилось до 44 человек.

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