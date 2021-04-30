Загиблих на багатолюдному релігійному святі в Ізраїлі побільшало до 44

Деталі

Шість поранених перебувають у критичному стані, 18 - у важкому, за даними екстрених служб.

Оскільки на місці було дуже багатолюдно, пошуково-рятувальні служби заявляють, що їм було важко евакуювати людей, що потрапили в пастку. За словами джерел в поліції, тиснява була викликана тим, що деякі учасники заходу посковзнулися на сходинках, у результаті чого впали ще десятки людей.

Прибулі на місце події служби швидкої допомоги почали надавати допомогу десяткам поранених, а деяких пацієнтів реанімували. Для евакуації поранених прибули шість вертольотів.

Раніше було відомо про 38 загиблих.

Реакція влади

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу звернувся до рятувальних служб з проханням відправити додаткові сили на місце події, написавши в Twitter, що "ми молимося за одужання поранених". Президент Реувен Рівлін також висловив свої співчуття. Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван також висловив свої співчуття у Twitter, побажавши "повного і якнайшвидшого одужання постраждалим".

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt

סרטון הזוי, דקות ספורות לפני האסון הקשה נראים האנשים מצטופפים במדרגות ונתקלים במחסום אנושי שעוצר אותם. מה גרם לדוחק להתפרץ בבת אחת ולציבור להימחץ? pic.twitter.com/4VBzW5jfNE