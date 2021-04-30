Число погибших на многолюдном религиозном празднике в Израиле увеличилось до 44
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По меньшей мере 44 человека погибли и более 150 получили ранения во время массового празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на израильское издание Haaretz.
Детали
Шесть раненых находятся в критическом состоянии, 18 -в тяжелом, по данным экстренных служб.
Поскольку на месте было очень многолюдно, поисково-спасательные службы заявляют, что им было трудно эвакуировать людей, попавших в ловушку. По словам источников в полиции, давка была вызвана тем, что некоторые участники мероприятия поскользнулись на ступеньках, в результате чего упали еще десятки людей.
Прибывшие на место происшествия службы скорой помощи начали оказывать помощь десяткам раненых, а некоторых пациентов реанимировали. Для эвакуации раненых прибыли шесть вертолетов.
Ранее было известно о 38 погибших.
Реакция власти
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обратился к спасательным службам с просьбой отправить дополнительные силы на место происшествия, написав в Twitter, что "мы молимся за выздоровление раненых". Президент Реувен Ривлин также выразил свои соболезнования. Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также выразил свои соболезнования в Twitter, пожелав "полного и скорейшего выздоровления пострадавшим".
נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt- ישראל כהן (@ Israelcohen911) April 29, 2021
סרטון הזוי, דקות ספורות לפני האסון הקשה נראים האנשים מצטופפים במדרגות ונתקלים במחסום אנושי שעוצר אותם. מה גרם לדוחק להתפרץ בבת אחת ולציבור להימחץ? pic.twitter.com/4VBzW5jfNE- ישראל כהן (@ Israelcohen911) April 29, 2021