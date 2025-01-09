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Нетаньягу відмовився від планів поїхати до США на інавгурацію Трампа - The Times of Israel

Нетаньягу відмовився від планів поїхати до США на інавгурацію Трампа - The Times of Israel

Київ • УНН

 • 24480 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовився від планів відвідати інавгурацію Трампа 20 січня. Раніше Трамп вимагав від Ізраїлю завершити конфлікт у Газі та звільнити заручників до його вступу на посаду.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньяміну Нетаньягу не поїде до Вашингтона на інавгурацію Дональда Трампа на посаді президента США 20 січня. Про це повідомив старший помічник прем'єра, пише The Times of Israel, передає УНН.

Як говорили ізраїльські чиновники протягом останніх тижнів, очікувалося, що Нетаньягу здійснить цю поїздку до США і буде на інавгурації.

Доповнення

Перед виборами в США Трамп заявляв Нетаньягу, що Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Втім Трамп не ставив конкретних умов, а лише вказав, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На його думку, армія Ізраїлю, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його вступу на посаду.

За даними The Times of Israel, частиною перемоги, яку Трамп хотів побачити до своєї інавгурації, мало бути повернення ізраїльських заручників із Гази.

На початку грудня Дональд Трамп попередив про безпрецедентну військову відповідь США, якщо заручники на Близькому Сході не будуть звільнені до 20 січня 2025 року.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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