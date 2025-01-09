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Нетаньяху отказался от планов поехать в США на инаугурацию Трампа - The Times of Israel

Нетаньяху отказался от планов поехать в США на инаугурацию Трампа - The Times of Israel

Киев  •  УНН

 • 5125 просмотра

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Премьер-министр Израиля отказался от планов посетить инаугурацию Трампа 20 января. Ранее Трамп требовал от Израиля завершить конфликт в Газе и освободить заложников до его вступления в должность.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа на посту президента США 20 января. Об этом сообщил старший помощник премьера, пишет The Times of Israel, передает УНН.

Как говорили израильские чиновники в течение последних недель, ожидалось, что Нетаньяху совершит эту поездку в США и будет на инаугурации.

Дополнение

Перед выборами в США Трамп заявлял Нетаньяху, что Израиль должен будет завершить конфликт в Газе до старта его президентства. Впрочем Трамп не ставил конкретных условий, а лишь указал, что хочет, чтобы Израиль официально объявил о завершении конфликта. По его мнению, армия Израиля, вероятно, сможет продолжить ограниченную деятельность и после его вступления в должность.

По данным The Times of Israel, частью победи, которую Трамп хотел увидеть до своей инаугурации, должно было быть возвращение израильских заложников из Газы.

В начале декабря Дональд Трамп предупредил о беспрецедентном военном ответе США, если заложники на Ближнем Востоке не будут освобождены до 20 января 2025 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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