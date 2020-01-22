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Непрофільні збиткові активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор - Гончарук

Київ • УНН

 • 15283 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Непрофільні активи державних компаній, які не приносять прибутків та створюють передумови для корупції, будуть виставлені на продаж. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств, повідомляє УНН з посиланням на Кабмін.

Непрофільні збиткові активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор - Гончарук

"Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики", - сказав Олексій Гончарук.

У ході наради також обговорено питання інвестицій та держзакупівель. Глава уряду доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

За словами Прем’єр-міністра, Фонд державного майна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.

Він також підкреслив, що з 1 лютого буде запущена програма доступного кредитування під 5-7-9% для людей на відкриття власної справи.

Крім того, Олексій Гончарук доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад. "Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - наголосив він.

Нагадаємо, Гончарук повідомив, що вони повернуться із Давосу з хорошими новинами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“22 та 23 січня з робочою поїздкою в Давосі. Планую низку важливих двосторонніх зустрічей з міжнародним бізнесом щодо об’єктів для інвестицій та умов, які створює наш Уряд, аби забезпечити в Україні якісне бізнес-середовище... І спойлер — із Давосу повернемося з хорошими новинами”, — написав Олексій Гончарук.

Він зазначив, що планує зустріч іноземними партнерами, зокрема, з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.

В уряді оприлюднили програму візиту Гончарука у Давос.

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