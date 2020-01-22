Непрофільні збиткові активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор - Гончарук

КИЇВ. 22 січня. УНН. Непрофільні активи державних компаній, які не приносять прибутків та створюють передумови для корупції, будуть виставлені на продаж. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств, повідомляє УНН з посиланням на Кабмін.